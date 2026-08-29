نادي الإمارات برأس الخيمة يستضيف ورشة إعلامية

رأس الخيمة في 29 أغسطس/ وام / استضاف نادي الإمارات الثقافي الرياضي ورشة نفذها اتحاد الإمارات لكرة القدم، واستهدفت أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتأتي الورشة ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز الوعي الإعلامي وتطوير آليات التعامل مع مختلف المتطلبات الإعلامية المرتبطة بالمسابقات والاستحقاقات الرياضية.

قدم الورشة عبد الله السعدي من إدارة الإعلام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، تناول عدداً من المحاور المتعلقة بالعمل الإعلامي، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام، وأهمية التنسيق بين الأجهزة المختلفة والفريق الإعلامي، بما يسهم في تنظيم الظهور الإعلامي وإبراز الصورة الاحترافية للفريق والنادي.

وتطرقت الورشة إلى أبرز الضوابط والإجراءات الإعلامية المتبعة، وأهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للمقابلات والتصريحات الإعلامية، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في دعم العمل الإعلامي، بما يواكب التطور الذي تشهده مسابقات كرة القدم الإماراتية.