"المالح والصيد البحري"بدبا الحصن يواصل فعالياته

دبا الحصن في 29 أغسطس/ وام /يواصل مهرجان المالح والصيد البحري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، فعالياته التراثية وأنشطته الثقافية والتفاعلية في جزيرة الحصن .

ويشهد المهرجان تنظيم العديد من الورش التوعوية والتثقيفية التي تناولت الموضوعات المرتبطة بالبيئة البحرية والتراث المحلي .

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن برنامج الورش التفاعلية يجسد رؤية الغرفة في تحويل المهرجان من حدث اقتصادي وتراثي موسمي إلى منصة تعليمية مستدامة تغرس الموروث البحري في نفوس الأجيال الصاعدة .

وأشاد الزوار والمشاركون في الورش المتنوعة بجهود التنظيم وآلية التسجيل الإلكتروني، مشيرين إلى نجاح الحدث في الجمع بين الجوانب الاقتصادية والتراثية والتوعوية .

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