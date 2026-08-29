مشاركون في" الإمارات تحب فلسطين" يحتفون بقصص نجاحهم في الدولة

دبي في 29 أغسطس/وام/ احتفى أبناء الجالية الفلسطينية بثقافتهم وتراثهم وقصص نجاحهم في دولة الإمارات خلال فعالية «الإمارات تحب فلسطين» في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة واسعة تجاوزت 50 ألف شخص.وقالت سعادة عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ (وام) إن الفعالية تمثل رسالة محبة وتضامن من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فلسطين وشعبها.

وأكدت أن الجالية الفلسطينية في بلدها الثاني، الإمارات، تحمل كل المحبة والتقدير والوفاء لدولة الإمارات التي وجدت فيها أبوابًا مفتوحة للعمل والنجاح.

وتوجهت بالشكر للإمارات..وقالت " وكما تحب دولة الإمارات فلسطين، فإن فلسطين أيضا تبادلها المحبة و الوفاء"

من جانبه قال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية : سعداء اليوم بوجودنا في فعالية «الإمارات تحب فلسطين»، والتي تجمعنا بأهلنا وإخواننا من الشعب الفلسطيني في أجواء جميلة تعكس المحبة والأخوّة اللي تربط بين الشعبين "واليوم نقولها من الإمارات بكل محبة: فلسطين وأهلها لهم مكانة كبيرة في قلوبنا".

وقالت زهر النجار، مديرة صفحة «الإمارات تحب فلسطين»، إنها فخورة جدًا برؤية الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية في هذه الفعالية الأولى، التي استطاعت أن تجمع الفلسطينيين في هذا الحدث، في مكان واحد، على أرض الإمارات الطيبة.

وأضافت: «اليوم هو يوم ثقافي كامل، نحتفل فيه بتراثنا وثقافتنا وفنانينا ومسرحنا، وستجد فلسطين حاضرة بمعالمها، بتراثها، بثقافتها واسواقها الفلسطينية، وبكل ما يعبّر عنها..وأردنا اليوم أن ننقل هذه التجربة لكل فلسطيني، حتى يشعر وكأنه في داخل فلسطين، وكأنه يعيش أجواء فلسطين وهو موجود هنا على أرض الإمارات".

ووجهت النجار الشكرلدولة الإمارات، لأنها استطاعت أن تجعل الفلسطيني يشعر بأنه في وطنه، وأن تضاعف هذه المشاعر الجميلة اليوم. ونستطيع أن نرى فرحة الفلسطيني بهذا التجمع، بهذا الحضور الكبير، وبأن يرى أبناء شعبه مجتمعين في مكان واحد.

وعبر مجد ناجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لعيادة ليبرتي لطب الأسنان، والشريك الاستراتيجي في هيئة السياحة العلاجية في دبي عن سعادته لمشاركته في هذه الفعالية المملوءة بالحب.وقال "سعيد أكثر بأن أجد جنسيات أخرى غير فلسطينية تشاركنا هذا الحدث، وجاءوا ليعبّروا عن حبهم لفلسطين..بالإضافة إلى مشاركات من خارج الدولة، تدل على الحب الذي يغمر كل زاوية " لقد أبهرتنا الإمارات اليوم بعرس فلسطيني حقيقي".