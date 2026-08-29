هيئة البيئة أبوظبي تعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض الصيد والفروسية 2026

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ تستعرض هيئة البيئة - أبوظبي، خلال مشاركتها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، والمقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" والمستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، آخر ما توصلت اليه التقنيات المستخدمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن أبرزها التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا"، احتفاءً الموروث والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، مع تبني الابتكار الذي يسهم في رسم مستقبلها.

وقالت فاطمة الحميري، محلل في هيئة البيئة – أبوظبي في تصريح ل " وام"إن من بين هذه التقنيات "روبوت" يستخدم لفرز البذور وتصنيفها إلى بذور حيوية صالحة للزراعة وبذور غير حيوية غير صالحة للزراعة، إلى جانب محاكاة لتجربة استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" لزراعة البذور بكميات كبيرة.

وأضافت :" نستعرض أيضا روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تم تصميمه لتسهيل عملية فرز البذور، موضحة أن مركز المصادر النباتية الوراثية في العين يقوم بحفظ البذور، وقد تم حفظ أكثر من 400 نوع من النباتات، ويسهم الروبوت في تسهيل عملية فرزها والتعرف على البذور الحيوية وغير الحيوية.

وأوضحت أن جناح الهيئة يتيح للزوار التعرف على النباتات المحلية في إمارة أبوظبي التي يحفظها مركز المصادر النباتية الوراثية في مدينة العين التابع لهيئة البيئة – أبوظبي، بالإضافة إلى سيارة المراقبين البيئيين المخولين برصد المخالفات البيئية، مثل قطع النباتات وجرف التربة.

وأشارت الحميري إلى أن الزوار يمكنهم كذلك التعرف على قوانين الصيد وموسم الصيد وموعد بدايته والشروط والأحكام، مؤكدة توزيع عدد من الأشجار المحلية لزراعتها في المنازل، مثل السمر والسدر والغاف.

وقالت : الإقبال على جناح الهيئة لافت وهناك مختصون في النباتات والتربة والبذور للإجابة عن جميع استفسارات الزوار.