فوز العين والجزيرة وخورفكان في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 29 أغسطس/ وام / فاز العين على النصر 2-1، اليوم في استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد النصر عند 4 نقاط. وضمن الجولة ذاتها، فاز الجزيرة على عجمان 3-0 في استاد محمد بن زايد.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد عجمان عند 6 نقاط.كما فاز أيضا خورفكان على الظفرة 2-0 في استاد صقر بن محمد القاسمي.

وبهذه النتيجة وضع خورفكان أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي الظفرة بلا رصيد من النقاط.