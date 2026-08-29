أبوظبي لألعاب القوى يعتمد المشاركة في "الجائزة الكبرى" بمسقط





أبوظبي في 29 أغسطس/وام/ يشارك نادي أبوظبي لألعاب القوى في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى المقرر إقامتها في العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر المقبل. واعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة سعادة خالد راشد الزعابي مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في سباقات المضمار، ومسابقات الميدان، والبعثة المغادرة والتي تضم الطاقم الفني المؤلف من مدربين وإدارية.

وأكد الزعابي أن البطولة تعد إحدى منافسات الجولة القارية لألعاب القوى العالمية من الفئة البرونزية، وتمثل المشاركة فيها فرصة دولية مهمة للاعبي ولاعبات النادي، خصوصا الفئات الناشئة، لاكتساب الخبرة، والاحتكاك بالمستويات التنافسية الدولية.

وأشار إلى مشاركة اللاعبة سلمى المري الفائزة بالمركز الثالث عشر عالميا في رمي المطرقة ببطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، مع النادي في البطولة، كما نوه بحرص مجلس الإدارة على توفير فرص المشاركة في المنافسات الخارجية، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتمكينهم من المهارات التنافسية.