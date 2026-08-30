"ناسا" تؤجل إطلاق مهمة "كرو-13" بسبب تسرب في منظومة الدفع

واشنطن في 30 أغسطس / وام / أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق مهمة "كرو-13" إلى محطة الفضاء الدولية، الذي كان مقررا في منتصف سبتمبر المقبل، إثر اكتشاف تسرب لمادة مؤكسدة في منظومة دفع مركبة "دراغون" خلال الفحوصات الاعتيادية.

أوضحت "ناسا"، في بيان لها، أن فرقا مشتركة من الوكالة وشركة "سبيس إكس" تعمل حاليا على مراجعة البيانات وإجراء اختبارات إضافية لتحديد موعد جديد لانطلاق المهمة التي يضم طاقمها رائدي الفضاء الأمريكيين جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني، والكندي جوشوا كوتريك، والروسي سيرغي تيرياتنيكوف.

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