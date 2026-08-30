سالم بن سلطان القاسمي يفتتح معرض "التصوير والأسرة" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 أغسطس / وام / افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، معرض "التصوير والأسرة" الذي نظمه فريق كاميرا الإمارات للتصوير بالتعاون مع جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، تزامنا مع عام الأسرة 2026 بمركز منار مول في رأس الخيمة.

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها المحوري في بناء مجتمع متماسك، من خلال عدسة المصورين التي جسدت في مجموعة من الأعمال الفنية قيم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، إلى جانب إبراز الجوانب الإنسانية المرتبطة بالأسرة والمجتمع.

وتجوّل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي في أروقة المعرض، واطلع على الأعمال والصور المشاركة، واستمع إلى شرح حول مضامينها والرسائل التي تحملها، مشيداً بالمستوى الفني للمشاركات وبالمبادرة التي تجمع بين الفن والتصوير والعمل المجتمعي والإنساني.

وقال منصور المنصوري رئيس فريق كاميرا الإمارات للتصوير، إن تنظيم معرض "التصوير والأسرة" يأتي انطلاقاً من إيمان الفريق بالدور الذي يمكن أن يؤديه التصوير الفوتوغرافي في توثيق القيم والمناسبات والمشاهد الإنسانية التي تعكس ترابط المجتمع الإماراتي، مشيرا إلى أن المعرض يمثل مساحة فنية تجمع المصورين والمهتمين بالتصوير حول موضوع الأسرة، وتتيح للمشاركين التعبير عن رؤيتهم الفنية لقيم المحبة والتكاتف والترابط بين أفراد الأسرة، وأكد أن مشاركة جمعية بسمة الإمارات أضفت على المعرض بعداً إنسانياً ومجتمعياً مهماً.

من جانبها، أوضحت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن مشاركة الجمعية في معرض "التصوير والأسرة" تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي وترسخ القيم الإنسانية، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في دعم أفراد المجتمع، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وأسرهم.

واختتم المعرض فعالياته وسط حضور من المهتمين بالتصوير والفن والعمل المجتمعي، حيث شكل منصة للتواصل وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على الإبداع الفوتوغرافي في تناول القضايا والموضوعات الأسرية والإنسانية.