34 ألف مستفيد من 91 فعالية توعوية نفذتها "الاتحادية للضرائب" في النصف الأول

أبوظبي في 30 أغسطس / وام / سجلت الهيئة الاتحادية للضرائب نموا بنسبة 23.3% في أعداد المشاركين بفعالياتها التوعوية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تخطى عددهم 33.9 ألف مشارك مقارنة بنحو 27.5 ألفا في الفترة ذاتها من عام 2025.

ونفذت الهيئة 91 فعالية حضورية وافتراضية، بزيادة تفوق 7% قياسا بـ 85 فعالية في النصف الأول من العام الماضي، مما أسهم في ارتفاع نسبة رضا المستفيدين إلى 94% مقارنة بـ 93%، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الثقافة الضريبية وتمكين قطاعات الأعمال من الامتثال الطوعي بدقة وكفاءة.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تواصل خططها لنشر الثقافة الضريبية وتطبيق التشريعات بمرونة وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير يؤكد نجاح الفعاليات ومجالس المتعاملين في الوصول للفئات المستهدفة.

وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية المستمرة تدعم مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتوسع التكامل الرقمي لتقديم مزيد من التسهيلات وإسعاد المتعاملين.

أوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة، استحداث مبادرات نوعية شملت ورشا حول "الفواتير الضريبية"، ونظام "الفوترة الإلكترونية" بالتعاون مع وزارة المالية، والضريبة التكميلية، لافتة إلى أن نسبة الوعي لدى دافعي الضرائب وصلت إلى 83.4% في النصف الأول من 2026.

وبينت أن أنشطة الهيئة توزعت خلال هذه الفترة بين 68 فعالية افتراضية استفاد منها 32.8 ألف مشارك مقابل 53 فعالية و23.9 ألف مشارك العام الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ 23 ورشة حضورية حضرها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة و3.62 ألف مشارك في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.