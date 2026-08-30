موسكو تسقط مئات المسيرات وتتوعد منشآت الطاقة .. وكييف تستهدف مصفاة نفطية روسية

موسكو وكييف في 30 أغسطس / وام / تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات مكثفة وواسعة النطاق خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث استهدفت موسكو منشآت صناعية عسكرية في كييف، في حين شنت القوات الأوكرانية هجمات بالطائرات المسيرة طالت مصفاة نفطية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، استمرار توجيه ضربات جماعية للمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، مؤكدة استهداف مصنع في كييف استخدمت مستودعاته لتخزين متفجرات الطائرات المسيرة.

وأكدت الوزارة أنها بدأت الاستعداد لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية، ردا على هجمات طالت البنية التحتية المدنية وقطاع الوقود الروسي.

في المقابل، كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن تسجيل 221 اشتباكا قتاليا، مشيرة إلى أن القوات الروسية نشرت 11,357 طائرة مسيرة انتحارية، ونفذت 3138 عميلة قصف هجومي، و79 غارة جوية ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع أوكرانية.

وعلى صعيد الدفاعات الجوية، أعلنت موسكو تدمير 804 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، من بينها 494 مسيرة تم اعتراضها خلال الليلة الماضية فوق مناطق متفرقة، إلى جانب إسقاط 14 قنبلة جوية موجهة و5 صواريخ "هيمارس".

وفي هذا السياق، قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، إن هجوما بمسيرة أوكرانية أشعل حريقا في مصفاة "كيريشي" للنفط التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، مؤكدا إخماد الحريق دون إصابات بعد تدمير 62 مسيرة فوق المنطقة.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على بلدات "فيليكي بريكول" و"سادكي" في مقاطعة سومي، و"روبيجنوي" و"نوفواندرييفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد القوات الأوكرانية نحو 1425 عسكريا، في حين نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سقوط 1400 جندي روسي خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الخسائر الروسية المعلنة من الجانب الأوكراني إلى نحو 1,486,600 فرد منذ بداية الحرب.

وفي ما يخص المقاتلين الأجانب، صرح نيكولاي بلوتنيكوف، رئيس مركز المعلومات العلمية والتحليلية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لـ "ريا نوفوستي"، بوجود نحو 7000 مقاتل من 70 دولة، معظمهم من أمريكا اللاتينية وأوروبا، يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

-خلا-