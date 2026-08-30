"دبي الدولي للرياضات البحرية" يعلن انطلاق موسمه الجديد سبتمبر

دبي في 30 أغسطس/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن استئناف نشاطاته الرياضية، مع انطلاقة الموسم الجديد 2026-2027، من خلال تنظيم سباقي " الشندغة" و" أتلانتس" للقوارب الشراعية المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع مواصلة فريق الفيكتوري مشاركته في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وخوضه الجولة المقررة في مدينة شنغهاي الصينية خلال سبتمبر أيضا.

وقال النادي في بيان له اليوم :" تنطلق الأجندة المحلية للموسم الجديد بإقامة سباق "الشندغة" للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، يومي 12 و13 سبتمبر على شواطئ دبي، إيذاناً بعودة المنافسات البحرية إلى مياه دبي بعد فترة التوقف الصيفي.

ويأتي السباق في مستهل برنامج حافل للنادي خلال الموسم الجديد، يواصل من خلاله الاهتمام بالسباقات البحرية التراثية والمحلية والمحافظة على الموروث البحري لدولة الإمارات، إلى جانب تنظيم واستضافة مختلف المنافسات والفعاليات البحرية الحديثة.

وتتواصل منافسات شهر سبتمبر بإقامة سباق "أتلانتس" للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً خلال أحد يومي 26 و27 سبتمبر في بحر دبي، ليشكل ثاني محطات الموسم المحلي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من النواخذة والبحارة والملاك.

ويعمل النادي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء على استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية للسباقين، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين، إلى جانب تحديد المسارات ومتابعة الظروف البحرية والجوية وجاهزية مختلف اللجان التنظيمية والفنية.

وبالتوازي مع انطلاق النشاط المحلي، يواصل فريق الفيكتوري تمثيل دولة الإمارات ودبي في المحافل الدولية، من خلال مشاركته في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة لزوارق الفورمولا 1، حيث يتوجه الفريق إلى الصين لخوض جولة شنغهاي المقررة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر.

وتأتي المشاركة في شنغهاي استمراراً لمشوار الفيكتوري في بطولة العالم، في ظل الطموحات الكبيرة للفريق بمواصلة المنافسة وتحقيق النتائج التي تعزز سجله ومكانة الرياضات البحرية الإماراتية عالميا، حيث يتصدر بواسطة قائده شون تورينتي، الترتيب العام لبطولة العالم، وذلك بعد انتصاره في جائزة قيرغيزستان الكبرى التي أقيمت الشهر الماضي.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النادي يتطلع إلى موسم جديد حافل بالنشاط والنجاحات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وقال: "مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة عموما والرياضات البحرية على وجه الخصوص، وهو الدعم الذي يمثل الركيزة الأساسية لكل ما تحقق من نجاحات وإنجازات، ويمنحنا دافعاً مستمراً للمضي قدماً وتحقيق المزيد بما يليق بمكانة دبي ودولة الإمارات".

وأضاف: "نتطلع إلى انطلاقة قوية للموسم الجديد من خلال سباق الشندغة لفئة 22 قدماً وسباق أتلانتس لفئة 43 قدماً، وهما من السباقات التي تعكس ارتباط مجتمع الإمارات بالبحر والمحافظة على إرثنا البحري، ونتوقع أن نشهد منافسات قوية ومشاركة متميزة من النواخذة والبحارة".