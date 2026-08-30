الانتهاء من تطوير شبكة مياه منطقة البردي 7 بخورفكان في أكتوبر





خورفكان 30 أغسطس/ وام/ قالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنه من المخطط استكمال مشروع تطوير شبكة مياه منطقة البردي 7 بخورفكان نهاية شهر أكتوبر2026.

يتضمن المشروع استبدال أنابيب المياه القائمة من نوع AC بأنابيب حديثة من نوع GRE، بطول إجمالي يبلغ نحو 6,000 متر وذلك في إطار خطط الهيئة لتطوير البنية التحتية للمياه ورفع كفاءة واستدامة شبكات التوزيع في مدينة خورفكان.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث شبكات المياه ورفع كفاءتها التشغيلية .

وأشار إلى أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني للمشروع الذي يشكل إضافة مهمة لمنظومة المياه في مدينة خورفكان.