"جائزة أبوظبي" تسلط الضوء على الحرف الإماراتية خلال "الصيد والفروسية 2026 "

أبوظبي في 30 أغسطس / وام / استضافت جائزة أبوظبي، ضمن برنامج "ميلّس جائزة أبوظبي"، ورشة عمل تفاعلية بالتعاون مع مشروع الغدير للحرف الإماراتية وهو أحد المشاريع الرائدة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.

وخلال جلسة بعنوان "حِرَف تحفظ تراثنا وتصنع الخير"، تعرّف المشاركون إلى عدد من الحرف الإماراتية التقليدية، والمهارات والخبرات المرتبطة بها، كما شاركوا في ورشة تطبيقية لتصميم منتجات مستوحاة من التراث الإماراتي والثقافة المحلية والبيئة، برؤية معاصرة.

وانطلق مشروع الغدير للحرف الإماراتية عام 2006 بهدف دعم الحرفيين الإماراتيين اجتماعياً واقتصادياً، والحفاظ على الحرف التقليدية، وتعزيز حضور المنتجات الحرفية الإماراتية محلياً وعالمياً.