العين تستضيف دولية الناشئين للكرة الطائرة





العين في 30 أغسطس/وام/ احتضنت منطقة العين منافسات بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، التي ينظمها نادي العين في صالة خليفة بن زايد الرياضية، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وتستمر إلى 4 سبتمبر المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة 6 فرق محلية وخليجية في البطولة هي العين، والقادسية وبرقان" الكويت"، والريان والعربي " قطر"، والنصر "البحرين".

وتقام غدا 3 مباريات بين العين والعربي القطري، والنصر البحريني والريان القطري، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة كويتية بين فريقي القادسية وبرقان.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال اجتماعها مساء أمس اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لإقامة الحدث، وتجهيز مقرات المنافسات والفرق والحكام والجماهير، واستقبال الوفود والاعتماد والتغطية الإعلامية ومراسم التتويج.

وأضافت أن استضافة البطولة في العين تسهم بتعزيز مكانتها كمنصة مميزة للفعاليات الرياضية، وترسيخ حضورها على أجندة البطولات، بما يتكامل مع الجهود الرامية لتنشيط السياحة الرياضية، واستقطاب الرياضيين والزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ونوهت إلى أن رعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تجسد دعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي والعين كوجهات مميزة للفعاليات الرياضية والسياحية، بالإضافة إلى دعم مجلس أبوظبي الرياضي، بما يتماشى مع أهمية البطولات النوعية في تطوير القطاع الرياضي ودعم المواهب الشابة.

وكشفت عن تعاون اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في الجوانب الفنية للبطولة، فيما يتولى نادي العين تنظيم واستضافة البطولة والإشراف على مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية للحدث.

ونوهت بتخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بهدف تعزيز روح المنافسة، بجانب سحوبات وجوائز للجمهور، لتعزيز التفاعل، وتوفير تجربة رياضية وترفيهية متكاملة للحضور.

وأكد عوض صالح المنصوري، الأمين المساعد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، رئيس لجنة الاحتكام أن تنظيم البطولة يرسخ اهتمام نادي العين بتأسيس قاعدة قوية من العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا.

وأضاف أن البطولة تتخطى فكرة المنافسة التقليدية، إلى تعزيز وشائج المحبة والتعارف بين المشاركين، وتسهم في تطوير قدراتهم، والارتقاء بمهاراتهم، من خلال الاحتكاك وخوض تجارب جديدة، مشيدا بجهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمها.