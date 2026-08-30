الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تعقد الخميس

القاهرة في 30 أغسطس/وام/ يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية العربية المشتركة.

وتسبق الدورة الوزارية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ينظمها قطاع أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اليوم الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، فيما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا الاثنين، ويعقد اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا للدورة الوزارية الخميس.

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