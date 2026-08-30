إعادة افتتاح تقاطع على طريق E20 مع بدء العام الدراسي





أبوظبي في 30 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إعادة افتتاح التقاطع العلوي الذي يربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد فوق طريق E20، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ستتم إتاحة مسارين إضافيين أمام مستخدمي الطريق على جزء رئيسي من الطريق السريع المؤدي من وإلى مدينة أبوظبي، ليرتفع إجمالي عدد المسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.

ومع اكتمال الأعمال في معظم الجزء الغربي من المشروع، من المقرر أن يشهد الجزء الشرقي من طريق E20 افتتاح تقاطع جديد ومسارات إضافية خلال الربع الأول من عام 2027.

وكانت دائرة البلديات والنقل قد أعلنت سابقاً أن تطوير مشروع طريق E20 يشمل زيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسرين جديدين، إلى جانب 10.5 كيلومترات من المنحدرات والحلقات المرورية الجديدة.

كما يشمل نطاق المشروع 1.5 كيلومتر من الطرق الداخلية وثمانية تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لتعزيز مستويات السلامة المرورية في مدينة خليفة والمناطق المجاورة.