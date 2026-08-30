شرطة أبوظبي تشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية

أبوظبي في 30 أغسطس/وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بمنصات تفاعلية وتجارب أمنية ومرورية نوعية وورشً تثقيفية وعروضً ميدانية حية .

ويتيح جناح شرطة أبوظبي للزوار خوض مجموعة من التجارب التفاعلية، من بينها منصة طيران شرطة أبوظبي التي تقدم تجربة محاكاة افتراضية للطيران، للتعرف عن قرب إلى جانب من مهام الطيران الشرطي ودوره في دعم العمليات الأمنية والشرطية.

وتشارك إدارة التأهيل الشرطي بمنصة «التحدي الأمني»، التي تجمع بين التوعية والمنافسة من خلال تحديات تحاكي مواقف من الواقع الأمني والرقمي، تسهم في تنمية الحس الأمني لدى المشاركين وتعزز قوة ودقة الملاحظة والقدرة على رصد السلوكيات غير الاعتيادية، ضمن تجربة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويقدم فرسان شرطة أبوظبي عروضًا متنوعة وممتعة، تستعرض مهاراتهم وقدراتهم الفروسية والشرطية، وتتضمن عروض الأداء الإماراتية التراثية التقليدية «التشوليب» تجسيدًا لأصالة الموروث الإماراتي وارتباطه العريق بالخيل والفروسية، إلى جانب تقديم المعلومات لجمهور المعرض وتعريفهم بدور الخيالة في منظومة العمل الشرطي.

وتستعرض إدارة التفتيش الأمني K9 جهودها وخبراتها التخصصية الرائدة في تطوير السلالات ورفع الكفاءة الميدانية والعملياتية للكلاب البوليسية في شرطة أبوظبي والأساليب الحديثة في تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية المتطورة، وإبراز دور الكلاب البوليسية في دعم المهام الأمنية والتخصصية.

ويأخذ مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية زوار المعرض إلى جولات افتراضية فريدة يتعرف خلالها المشاركون إلى أحدث وسائل التكنولوجيا في توظيف تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة في تطوير منظومة التدريب الشرطي، ضمن تجارب تحاكي مواقف وسيناريوهات شرطية وأمنية متنوعة، بما يسهم في تطوير المهارات ورفع مستويات الجاهزية والكفاءة.

وتسلط مديرية مكافحة المخدرات بمنصة «أمل»، الضوء على أهمية الوقاية والتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في حماية الأبناء، من خلال محتوى توعوي وتفاعلي يرسخ السلوكيات الإيجابية ويعزز الوعي بأساليب الوقاية والحماية.

وتخصص شرطة ابوظبي جناحًا لـبرامج تخفيض النقاط المرورية، يتيح للجمهور التعرف إلى البرامج والخدمات المقدمة والاستفادة منها، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام المروري وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى السائقين بالإضافة إلى منصة The Hub التي تقدم أكثر من 14 ورشة تثقيفية وتوعوية، تتناول موضوعات أمنية ومرورية ومجتمعية متنوعة، بأساليب تفاعلية تستهدف مختلف شرائح الجمهور، وتسهم في تعزيز الوعي والوقاية وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

وفي جانب الابتكار والتوعية المرورية، تقدم مديرية المرور والدوريات الأمنية تجربة افتراضية للأمن والسلامة المرورية، تضع الزائر أمام مواقف تحاكي الواقع، بهدف تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية السليمة وترسيخ مفاهيم السلامة والمسؤولية على الطريق.

وضمن ساحة العروض الحية "أرينا" تقدم شرطة أبوظبي سيناريو شرطي ميداني بعنوان "أمن وسلامة" أمام الجمهور، يجمع بين التشويق والتثقيف، ويعرّف الزوار بأساليب التعامل مع عدد من المواقف من خلال محاكاة عملية تعزز الوعي الأمني وتقدم المعرفة في قالب تفاعلي وجاذب.

ولإضفاء المزيد من الحيوية تتيح شرطة أبوظبي تجربة ممتعة لزوار المعرض بحضور الفرقة الموسيقية الشرطية من خلال عروض يومية.