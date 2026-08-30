"فلسطين تحب الإمارات".. فعالية تراثية وفنية في غزة تعبيراً عن المحبة والامتنان لدولة الإمارات





غزة في 30 أغسطس/وام/ نظّمت عملية الفارس الشهم (3) في قطاع غزة فعالية "فلسطين تحب الإمارات"، بمشاركة واسعة من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية، في أجواء جمعت بين التراث الفلسطيني والفن والموسيقى والترفيه، تعبيراً عن مشاعر المحبة والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لدعمها الإنساني المتواصل لأهالي القطاع.

وتضمنت الفعالية معرضاً تراثياً وبازاراً فلسطينياً، ضمّ المأكولات الشعبية، والثوب الفلسطيني والمطرزات، والحرف اليدوية، والخيام وبيت الشعر، إلى جانب زاوية للحنة الفلسطينية، بما أتاح للحضور التعرف على جوانب متنوعة من التراث والموروث الشعبي الفلسطيني.

كما شهدت الفعالية فقرات فنية وتراثية متنوعة، شملت الدحية والدبكة الشعبية والموسيقى والعروض الترفيهية للأطفال، إضافة إلى عرض فني وسط تفاعل لافت من الحضور وأجواء عكست روح الفرح.

وعبّر الحضور خلال الفعالية عن محبتهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مؤكدين تقديرهم للمواقف الإنسانية والدعم الذي تقدمه الإمارات لأهالي قطاع غزة، فيما حملت كلماتهم ومشاركاتهم عبارات الوفاء والشكر، في تأكيد على عمق المشاعر التي تجمع الشعبين.

وجمعت الفعالية بغزة بين التراث والرسالة الإنسانية، حيث عبّرت تفاصيلها عن تمسك الفلسطينيين بهويتهم وموروثهم الشعبي، فيما شكّلت مختلف فقراتها مساحة للتعبير عن التقدير للدعم الإماراتي المتواصل للشعب الفلسطيني، وما تقدمه عملية الفارس الشهم 3 من إسناد ومساندة لأهالي قطاع غزة.

وجاءت فعالية "فلسطين تحب الإمارات" بالتزامن مع فعالية "الإمارات تحب فلسطين" التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد يجسّد المحبة المتبادلة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمعهما، لتلتقي الفعاليتان في رسالة واحدة عنوانها الوفاء والمحبة والتقدير المتبادل.