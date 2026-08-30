بيان مشترك بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري

أبوظبي في 30 أغسطس/ وام/ أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.

جاء ذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المصرفان، في بيان مشترك، أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.