تجربة "نجم سهيل" الرقمية تأخذ زوار معرض أبوظبي للصيد في رحلة بصرية إلى سماء الإمارات

أبوظبي في 30 أغسطس / وام / يواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ترسيخ مكانته منصة تجمع بين أصالة التراث الإماراتي وتطور التقنيات الحديثة، من خلال مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية والمبادرات التي تتيح للزوار التعرف إلى جوانب من الموروث الوطني بأساليب مبتكرة، وتبرز علاقته بالبيئة والهوية والثقافة الإماراتية.

وفي هذا السياق، تقدم هيئة أبوظبي للتراث، الشريك التراثي للمعرض، تجربة "نجم سهيل" الرقمية، التي تأخذ الزوار في رحلة بصرية ومعرفية إلى سماء الإمارات، وتستحضر ارتباط أبناء الإمارات قديماً بالنجوم، ودورها في الاستدلال على المواسم وتنظيم مختلف جوانب الحياة، من خلال حساب "الدرور".

وتبدأ التجربة مع ظهور "نجم سهيل" في الأفق مطلع أغسطس، لتستعرض التحولات المرتبطة بالمواسم والطبيعة ودورة الحياة في البادية والواحات، وتسلط الضوء على معارف الأجداد وفراستهم في الاسترشاد بالنجوم للتعرف إلى مواسم البر والبحر، وتحديد أوقات الزراعة والمقيظ والغوص.

وتقدم "نجم سهيل" هذه المعارف التراثية من خلال محتوى رقمي تفاعلي، يحول المعرفة المتوارثة إلى تجربة بصرية تستقطب الزوار وتتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى جانب من أساليب حياة الآباء والأجداد وعلاقتهم الوثيقة بالبيئة المحيطة.

تأتي التجربة ضمن جهود هيئة أبوظبي للتراث في توظيف التقنيات الحديثة لتوثيق الموروث الإماراتي وإعادة تقديمه بصورة عصرية، بما يسهم في نقل المعارف التراثية إلى الأجيال الجديدة وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي وترسيخ الارتباط بالهوية الوطنية.

يضم جناح الهيئة، إلى جانب "نجم سهيل"، عدداً من المنصات والتجارب الرقمية التي تستعرض جهودها في صون التراث والتعريف بمشاريعها ومبادراتها، من بينها شاشة تفاعلية تسلط الضوء على مشاريع الهيئة في أبوظبي والعين والظفرة ومشاركاتها الخارجية، إلى جانب تطبيق "فالك الناموس"، ولعبة الصقارة الرقمية، وكتاب الشيخ زايد المدعوم بتقنية الواقع المعزز.

تعكس مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في المعرض توجهات جديدة في تقديم الموروث الوطني، عبر الجمع بين المعرفة الأصيلة والأدوات الرقمية، بما يجعل التجربة التراثية أكثر تفاعلاً وجاذبية للزوار، ويتيح استكشاف تفاصيل من الحياة الإماراتية قديما من منظور معاصر.