الفارسة "أليسا" بطلة لسلسلة سباقات "الإمارات العالمية للقدرة" في تشيلي

سانتياغو في 30 أغسطس/ وام/أحرزت الفارسة التشيلية أليسا ريوس، على صهوة "هلي فاسينا روسا" لقب الجولة الرابعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 160 كلم، في السباق الرئيسي الذي أقيم مساء أمس بضاحية "لاي لاي" في جمهورية تشيلي، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل، على 5 مراحل.

جرى السباق الرئيسي بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الشيلي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي، وتزامنت معه 4 سباقات تتراوح بين 100 و120 كلم، و7 سباقات تتراوح مسافاتها بين 20 كلم و80 كلم.

وحققت الفارسة أليسا اللقب بمشاركة 7 فرسان وفارسات، مسجلة 9:01:33 ساعة، وحصد الفارس نيكولاس أندريس سيلفا أوفالي على صهوة "أمارانتا" لقب السباق الدولي "نجمتين" لمسافة 120 كلم، بزمن قدره 6:40:45 ساعة.

وأسفر السباق الدولي للشباب والناشئين، "نجمتين" لمسافة 120 كلم، عن فوز الفارسة فالنتينا ليتلير، على صهوة " سي أل رباط" باللقب، محققة 6:40:47 ساعة.

وحصد الفارس بيدرو بابلو جوميز، على صهوة "أس كريمة" لقب السباق الدولي "نجمة واحدة" لمسافة 100 كلم، بزمن قدره 5:39:13 ساعة، بينما توّجت الفارسة صوفيا بارنتو، بلقب السباق الدولي "نجمة واحدة" للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم، على صهوة "أس آي فياندا" باللقب ب 5:33:12 ساعة.

شهد السباق وتوج الفائزين سعادة محمد النيادي سفير الدولة لدي جمهورية تشيلي، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، بحضور عدد من المسؤولين.