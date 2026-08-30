عبد الرحمن العور: 218 ألف طالب في جامعات الإمارات والتعليم العالي

دبي في 30 أغسطس /وام/ أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تواصل نموها النوعي، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألفا و241 طالبا وطالبة، فيما سجل العام الأكاديمي الماضي التحاق 64 ألفا و859 طالبا، في أعلى معدل تسجيل خلال خمس سنوات.

وقال معاليه، في كلمة وجهها إلى الطلبة والكوادر الأكاديمية والإدارية بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي 2026-2027، إن المرحلة الجامعية تتجاوز اكتساب المعرفة والحصول على المؤهل الأكاديمي إلى بناء القدرات وصقل المهارات وترسيخ قيم المسؤولية والطموح والانتماء، بما يؤهل الطلبة للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية وخدمة الوطن.

وأشار إلى أن الجامعات خرجت 31 ألفا و61 طالبا وطالبة خلال العام الأكاديمي 2024-2025، فيما تضم منظومة التعليم العالي 103 مؤسسات تقدم نحو 2500 برنامج أكاديمي، بدعم من 10 آلاف و633 عضوا في الهيئات الأكاديمية.

وأكد معاليه أهمية مواكبة التحولات التي تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتحويل المعرفة إلى مهارات وتطبيقات عملية تلبي متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تواصل دعم التعليم التقني والمهني والبحث والابتكار، إلى جانب تمكين 2900 طالب وطالبة من أصحاب الهمم ضمن بيئات تعليمية دامجة، مشددا على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسارات التنمية المستقبلية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.