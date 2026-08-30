عمران شرف يشارك في طاولة مستديرة ضمن "La REF 2026" في فرنسا حول صلابة الاقتصاد الإماراتي والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والتعاون في مجالي الفضاء والتكنولوجيا

باريس في 30 أغسطس/وام/ ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى رواد الأعمال في فرنسا "La REF 2026"، الذي نظمه اتحاد الشركات الفرنسية "MEDEF" في ملعب رولان غاروس بالعاصمة باريس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ذات الأولوية.

وشارك سعادته إلى جانب معالي نيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، في طاولة مستديرة خُصصت لدولة الإمارات تناولت الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، والتركيز على قوة الاقتصاد الإماراتي، ورؤية الدولة الاقتصادية، والربط الاستراتيجي، وقطاع الفضاء، وجاذبية الدولة للاستثمارات.

وأكدت المناقشات قدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على مرونته في مواجهة التداعيات والتحديات المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص في استدامة النشاط الاقتصادي ودعم استمرارية الأعمال.

كما بحث المشاركون فرص تطوير مسارات بديلة ومتكاملة للربط التجاري واللوجستي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "IMEC"، فضلاً عن سبل توسيع التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجالي الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وتزامن ذلك مع استئناف شركة الطيران "إير فرانس"، اعتباراً من 27 أغسطس 2026، رحلاتها المباشرة بين دبي وباريس بعد توقف دام ستة أشهر، ما يعكس متانة الروابط بين البلدين والثقة المستمرة بسوق دولة الإمارات وأهميته كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والربط الجوي.

وعقد سعادته اجتماعاً ثنائياً مع معالي فوريسييه استعرضا خلاله المسار المتنامي للعلاقات الإماراتية الفرنسية، وبحثا فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي والربط الاستراتيجي.

وأكد الاجتماع على عمق الشراكة الاستراتيجية الراسخة القائمة على الثقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق الأولويات والمصالح المشتركة.

كما التقى سعادة عمران شرف مع معالي آن لو هينانف، الوزيرة المنتدبة للذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية، حيث بحث الجانبان مستجدات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستعرضا فرص توسيع الشراكة لتشمل مجالات إضافية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.