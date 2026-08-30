نادي غنتوت يستعرض مبادراته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 30 أغسطس/وام/ يستعرض نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برامجه ومبادراته لتطوير المواهب، ونشر ثقافة ممارسة رياضات الفروسية بين مختلف فئات المجتمع، خلال مشاركته الحالية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، ضمن جناح مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح النادي في بيان له أن مشاركته تحت شعار "نحتفي بإرث الفروسية في دولة الإمارات"، تجسد المكانة الراسخة لرياضات الفروسية في المجتمع الإماراتي، وارتباطها العميق بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للدولة، ودورها في تعزيز حضور هذه الرياضات لدى الأجيال الجديدة.

وكشف عن مجموعة من الفعاليات والتجارب التفاعلية للزوار، من أبرزها إتاحة فرصة التدرب على نماذج الخيول الثابتة، لمنح المشاركين تجربة تحاكي جانباً من المهارات الأساسية المرتبطة بالفروسية ورياضة البولو، لتعريف الجمهور بها، وتشجيعهم على اكتشافها.

وتتيح منصة النادي التعرف على منظومة برامجه ومبادراته، والبطولات والفعاليات التي ينظمها على مدار الموسم، من أبرزها تطوير المواهب، وأكاديمية غنتوت للبولو، وبرنامج فارس أبوظبي، ومدرسة غنتوت للفروسية.