استقرار الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة في كوريا

سيؤول في 31 أغسطس /وام/ أظهرت بيانات رسمية اليوم ، استقرار الناتج الصناعي في جمهورية كوريا خلال يوليو مقارنةً بشهر يونيو، بعد نموه 2.4% في الشهر السابق، فيما تراجعت مبيعات التجزئة 2.4% وارتفع الاستثمار في المرافق 7.5%.

وارتفع إنتاج قطاع التعدين والتصنيع 0.2%، مدفوعًا بنمو إنتاج المكونات الإلكترونية 20.7%، بينما تراجع إنتاج السيارات 4.5% وارتفع إنتاج أشباه الموصلات 0.5%.

وانكمش ناتج قطاع الخدمات 1.3%، مسجلًا أكبر تراجع منذ فبراير 2022، مع انخفاض قطاع التمويل والتأمين 4.8%، مقابل نمو قطاع المعلومات والاتصالات 3.5%.

وتراجعت مبيعات السلع المعمرة 7.7% وشبه المعمرة 1.4%، فيما انخفضت مبيعات السلع غير المعمرة 0.1%.

-خلا-