"دار كليب" البحريني يحصد لقبي الأشبال والناشئين بختام دولية كلباء للكرة الطائرة

كلباء في 31 أغسطس /وام/ اختتمت مساء أمس منافسات النسخة الثانية من بطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة للشباب، بحضور سعادة محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والتي نظمها نادي كلباء الرياضي الثقافي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتوج نادي دار كليب البحريني بلقبي البطولة في فئتي الأشبال والناشئين، بعد فوزه على نادي كلباء الرياضي الثقافي بنتيجة (3–2) في نهائي الفئتين.

وفي فئة الأشبال، حل نادي كلباء في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما حاز فريق مجلس الشارقة الرياضي المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي فئة الناشئين، جاء كلباء وصيفًا، وحصل فريق مجلس الشارقة الرياضي على المركز الثالث.

شهد حفل الختام حضور سعادة أسامة قرقاش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وسعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء ورئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب اعضاء مجلس الادارة و عدد من ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية.

كما شهد الحفل تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وأفضل اللاعبين في مختلف المراكز، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية.

وأكد سعادة راشد الكندي أن البطولة حققت أهدافها من خلال المستويات الفنية العالية والمنافسة القوية والروح الرياضية التي ميزت منافساتها، مشيدًا بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي و الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، إلى جانب جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وأشار إلى أن نجاح النسخة الثانية يمثل دافعا لمواصلة تطوير البطولة، مؤكدًا التطلع إلى تنظيم نسخ مقبلة أكثر قوة وتميزاً .