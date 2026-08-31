الجواد "فوسخود تيرسك" يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

كازان في 31 أغسطس/ وام/ توّج الجواد "فوسخود تيرسك"، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الروسية، التي أقيمت أمس، على مضمار كازان الدولي في تتارستان بروسيا الاتحادية، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.

وواصلت سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة وحضورها القوي في المضامير الدولية، لدعم الملاك والمربين حول العالم وتشجيعهم على اقتنائه وتربيته، بما يسهم في الحفاظ على إرثه الأصيل وتعزيز حضوره في أهم المهرجانات والسباقات الدولية.

ونجح الجواد "فوسخود تيرسك"، المنحدر من نسل "هايف الخالدية × فيريكا بنت كاميلوت"، والعائد إلى مربط تيرسك، بإشراف المدرب فلاديمير فاسيلينكو وقيادة الفارس ألبرت شيخوتدينوف، في تقديم أداء قوي قاده إلى حسم لقب المحطة الروسية على مضمار كازان الدولي.

وقطع "فوسخود تيرسك" مسافة السباق البالغة 1800 متر على الأرضية الرملية بزمن قدره 2:06.14 دقيقة، متوجاً بلقب السباق بفئته (ليستد) المخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة الملاك والمرابط.

وحلّ الجواد "الذهبي" من نسل"نو ريسك الموري × بيتيت كلاس بنت بارور دي كاردون" في المركز الثاني، فيما جاء الجواد "بوكروي" من نسل"ظبياني الملس × بريما دونا بنت موجرانت" في المركز الثالث.

وشهدت المحطة الروسية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ نحو 30 ألف متفرج، لتواصل سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة ترسيخ مكانتها المرموقة وقيمتها الجماهيرية العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في أهم المضامير الدولية.

وأضافت هذه المحطة، العاشرة ضمن النسخة الثالثة والثلاثين، بطلاً جديداً إلى سجل الكأس الغالية، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها المرموقة ودورها الريادي في تعزيز حضورها بأهم المضامير الدولية.

شهد السباق وتوج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وطالب بن تميم، رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين بسفارة الدولة في موسكو، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المنظمة والملاك والمدربين والفرسان.