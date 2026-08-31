أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى منذ نحو أسبوعين

عواصم في 31 أغسطس/ وام/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم ⁠الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد أن أشار كيفن وورش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لتخفيف ضغوط الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4417.04 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:06 بتوقيت ​جرينتش، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس الجاري.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 4466.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66.10 دولار، ⁠وتراجع سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1797.03 دولار، كما انخفض سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1386.96 دولار.