هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة الـ26 ومنتسبي برنامج "بلادي"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يوم أمس، مجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، بالتزامن مع استقبال منتسبي برنامج "بلادي" الذي أطلقته وزارة الدفاع مؤخراً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التدريب والتأهيل لأبناء الوطن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الإنسان الإماراتي وتعزز جاهزيته وقدراته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.

وشهدت مراكز التدريب منذ ساعات الصباح الأولى، استقبال المجندين ومنتسبي برنامج "بلادي"، وفق إجراءات تنظيمية متكاملة شملت التسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والطبية، تمهيداً لانطلاق برامجهم التدريبية، وسط جاهزية تامة من الكوادر العسكرية والإدارية والطبية المعنية.

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن استقبال الدفعة الـ26 يأتي امتداداً لمسيرة الخدمة الوطنية ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والمسؤولية لدى شباب الوطن، وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية والقيادية، وإعدادهم ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على الإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

ويتزامن استقبال الدفعة الجديدة مع انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "بلادي"، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية، من خلال الاستثمار المبكر في الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعملية والقيادية.

وكان منتسبو برنامج "بلادي" قد مروا خلال الفترة الماضية بمراحل متكاملة من التقييم والاختيار، تضمنت مجموعة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات، بهدف اكتشاف الكفاءات والقدرات الوطنية الواعدة واختيار المنتسبين وفق معايير محددة تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.

وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية والتأهيلية تسهم في بناء شخصية المنتسب، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات التي تمكّن شباب الوطن من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار.

وأكدت أن الخدمة الوطنية وبرنامج "بلادي"، رغم اختلاف مساراتهما وأهدافهما التدريبية، يلتقيان في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات، وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في مسيرة الدولة والمحافظة على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.

وأشادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالروح الإيجابية التي أبداها مجندو الدفعة الـ26 ومنتسبو برنامج "بلادي" منذ لحظات التحاقهم، مثمنةً في الوقت ذاته دور الأسر الإماراتية في دعم أبنائها وتشجيعهم خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم.

ورحبت الهيئة، في ختام بيانها، بمجندي الدفعة السادسة والعشرين ومنتسبي برنامج "بلادي"، متمنيةً لهم التوفيق في رحلتهم التدريبية، وأن تشكل هذه المرحلة محطة نوعية في مسيرتهم، يكتسبون خلالها المزيد من المعارف والخبرات والقيم والمهارات، ليظل أبناء الإمارات دائماً على قدر المسؤولية والثقة في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.