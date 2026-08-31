النصر يتوج بكأس الإمارات للريشة الطائرة

الفجيرة في 31 أغسطس/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أمس، منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتصدر نادي النصر منافسات فئات تحت 15 و17 عاماً والعموم، للذكور، وكأس الترتيب العام للإناث أيضاً.

وفي فئات البراعم والناشئين تحت 9 و11 و13 عاماً، تصدر نادي كلباء الترتيب العام للبنين، ونال كأس الترتيب العام، فيما نالت مدرسة عائشة بنت عثمان كأس الترتيب العام للبنات.

وعلى صعيد النتائج الفردية، تُوجت غدير علي الطاهري بلقب فردي العموم للسيدات، فيما أحرز سلطان أحمد الحامد لقب فردي العموم للرجال، وتُوج حمدان طارق سالم بلقب فردي تحت 13 عاماً.