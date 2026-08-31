"ألفا ظبي" تضاعف التزامها الرأسمالي إلى مليار دولار أمريكي في مشروعها "ميكاد كريديت" المشترك مع "مبادلة كابيتال"

أبوظبي، في 31 أغسطس / وام/ أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع - ألفا ظبي" ، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز(سوق أبوظبي للأوراق المالية: AlphaDhabi)، عن زيادة استثماراتها في مشروعها المشترك للائتمان الخاص "ميكاد كريدت" الذي تديره مبادلة كابيتال؛ الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.

وبموجب اتفاقية الشراكة المعدّلة، ستضاعف "ألفا ظبي" التزامها الرأسمالي ليصل إلى مليار دولار أمريكي، كما سترفع حصتها في ملكية المشروع المشترك من 20% إلى 40%.

وجرى توسيع نطاق التفويض الاستثماري للمشروع المشترك ليشمل إستراتيجيات إضافية في سوق الائتمان الخاص متاحة من خلال علاقات "مبادلة كابيتال" الراسخة وطويلة الأمد، إلى جانب أنشطة المشروع الحالية في مجال الإقراض المباشر في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويدير مشروع "ميكاد كريدت" أصولاً بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار أمريكي موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.

وقال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة بهذه المناسبة، إن توسيع نطاق الشراكة مع "مبادلة كابيتال" يجسّد قناعة "ألفا ظبي" الراسخة بالدور المحوري الذي يؤديه سوق الائتمان الخاص بوصفه ركيزة إستراتيجية ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية. وأضاف أن مضاعفة التزام "ألفا ظبي" الرأسمالي وتوسيع نطاق التفويض الاستثماري، تشكل خطوة إستراتيجية مدروسة، تعزز قدرة "ألفا ظبي" على الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية العالمية عالية الجودة.

أكد أن هذا المشروع المشترك، يُعد منصةً استثماريةً قويةً وراسخةً، ونرى أمامه آفاقاً واعدة لمواصلة النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة، إن تطور المشروع المشترك يعكس قوة نهج مبادلة في بناء منصات استثمارية عالية الجودة بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الاستثمارية.

وأضاف أنه مع استمرار نمو الأعمال في قطاع الائتمان، تواصل "مبادلة" التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى فرص نوعية ومتميزة في مجال الائتمان الخاص، مستفيدين من قدرات "مبادلة" الاستثمارية وعلاقاتها العالمية طويلة الأمد في هذا القطاع.