إيرادات القطاع الرقمي في الصين تتجاوز 3 تريليونات دولار خلال النصف الأول

بكين في 31 أغسطس/ وام/ بلغت قيمة إيرادات القطاع الرقمي الصيني،خلال النصف الأول من العام الجاري، 20.71 تريليون يوان "نحو 3.08 تريليونات دولار"، بزيادة 13.6 في المئة على أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وأظهرت البيانات، أنه بفضل تزايد الطلب المحلي على منتجات الذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات السريع، حقق القطاع أرباحًا قيمتها 1.79 تريليون يوان، بزيادة 19.3 في المئة على أساس سنوي، حيث تسارعت الزيادة بـ 10.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن الصين حتى الآن أنشأت 16 مجمعًا على المستوى الوطني للصناعات التحويلية الراقية في شتى أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن القيمة المضافة لصناعة الإلكترونيات ازدادت خلال النصف الأول بنسبة 14.8% على أساس سنوي.

وحققت الشركات الكبرى في صناعة تصنيع المعلومات الإلكترونية، إيرادات أعمال بقيمة 12.15 تريليون يوان، بزيادة 17.8 في المئة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه، حققت أرباحًا قيمتها 703.6 مليار يوان، بزيادة 66% على أساس سنوي.

كما حققت صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نموًا نسبته 9.5%على أساس سنوي في إيرادات الأعمال، بينما حققت شركات الإنترنت الكبرى نموًا بـ10.1 في المئة على أساس سنوي في إيرادات الأعمال، وازداد إجمالي أرباحها بنسبة 16.6% على أساس سنوي.

-خلا -