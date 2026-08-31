نادي الشارقة للصقارين يعلن الفائزين في مسابقة "أفضل مقيض"

الشارقة في 31 أغسطس/ وام/ أعلن نادي الشارقة للصقارين، نتائج النسخة السادسة من مسابقة أفضل مقيض لعام 2026، التي نظمها النادي خلال أغسطس الجاري بمشاركة تسعة من ملاك ومحبي الصقور، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الاهتمام بالصقور والمحافظة عليها خلال موسم الصيف، وترسيخ أفضل الممارسات المرتبطة برعايتها واستدامتها.

وجاءت المسابقة في إطار جولة تقييمية ميدانية تهدف إلى الوقوف على مستوى العناية بالصقور خلال فترة الصيف، وتقييم مدى التزام المقياض بالمعايير المناسبة من حيث الرعاية والتهيئة والبيئة الملائمة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الصقور وجودتها، ويعكس اهتمام أصحابها بتوفير الظروف المناسبة لها خلال هذه المرحلة من العام.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز بخيت حمد الحمودي الكتبي بالمركز الأول، فيما جاء طارق عبيد الزريف في المركز الثاني، وحل راشد خليفة بخيت الكتبي في المركز الثالث، تقديراً لما أظهروه من اهتمام وعناية بالصقور وتوفير متطلبات الرعاية المناسبة خلال موسم الصيف.

وأكد عبدالعزيز سلطان آل علي، رئيس لجنة مسابقة "أفضل مقيض"، أن المسابقة تمثل إحدى المبادرات التي تعكس حرص نادي الشارقة للصقارين على ترسيخ ثقافة العناية بالصقور والارتقاء بممارسات رعايتها، مشيراً إلى أن التقييم لا يقتصر على شكل المقياض، وإنما يرتبط بصورة أساسية بمدى توفير البيئة المناسبة للصقور والمحافظة على صحتها خلال موسم الصيف.

وأوضح أن استمرار المسابقة للعام السادس يؤكد نجاحها في تعزيز الوعي بأهمية الممارسات المستدامة في رعاية الصقور، وتشجيع المشاركين على تطوير مقياضهم والارتقاء بمستويات الرعاية، بما يحافظ على هذا الموروث الأصيل ويعزز استمراره وانتقاله إلى الأجيال المقبلة.