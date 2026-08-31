الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بالمرأة الإماراتية ببرنامج ثري يمتد شهرا

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامجا ثريا بالأنشطة والفعاليات الثقافية والتوثيقية والمجتمعية يمتد على مدار شهر للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، وذلك بناءً على توجيهات سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويأتي اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهذه المناسبة، انطلاقاً من المكانة الراسخة للمرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة بناء الوطن ونهضته، وإسهاماتها الفاعلة في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والمهنية، إلى جانب دورها في حفظ الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال، وتعزيز قيم الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية.

ويحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية، انطلاقاً من رسالته في حفظ ذاكرة الوطن، على توثيق حضور المرأة الإماراتية وإبراز إنجازاتها، من خلال ما يقتنيه من وثائق وصور ومصادر تاريخية، وما يصدره من مؤلفات تسجل محطات مهمة من مسيرتها وإسهاماتها في مختلف مراحل تطور دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن برنامج الاحتفاء محاضرة بعنوان "الأرشيف والأسرة" يقدمها سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتتناول أهمية حفظ ذاكرة الأسرة ووثائقها وصورها باعتبارها جزءاً من الذاكرة الوطنية، ودور الأرشيفات العائلية في توثيق تاريخ المجتمع ونقل إرثه الثقافي وقيمه الأصيلة عبر الأجيال.

ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الفعاليات، في مقدمتها معرض للصور التاريخية بعنوان: "المرأة الإماراتية في الذاكرة الوطنية"، يضم مختارات من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق حضور المرأة الإماراتية وإسهاماتها عبر مراحل مختلفة من تاريخ الدولة، وتقدم بأسلوب بصري يعكس ثراء الذاكرة الوطنية وتنوعها.

ويسلط البرنامج الضوء على عدد من الكتب الصادرة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية والمرتبطة بتاريخ المرأة الإماراتية ومسيرتها، ويتطرق إلى ما وثقه الأرشيف الرقمي للخليج العربي "AGDA" من مادة تاريخية وتوثيقية تعرّف بمكانة المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة المجتمع والدولة.

ويشتمل البرنامج كذلك على نشر مجموعة من الصور التاريخية والوثائق الأرشيفية المرتبطة بالمرأة الإماراتية، بما يتيح للجمهور الاطلاع على شواهد أصيلة توثق جوانب من حضورها وعطائها في الذاكرة الوطنية.

وينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن البرنامج ندوتين، يشارك فيهما نخبة من المختصين، تتناول الأولى "دور المرأة الإماراتية في الأسرة: بين المعاصرة والحداثة"، وتتناول الثانية مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها، إلى جانب معرض للصور التاريخية، وعدد من الورش المصاحبة التي تقام بالتعاون مع المشاريع الوطنية والأسر المنتجة والاتحاد النسائي العام، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويربط الذاكرة التاريخية للمرأة الإماراتية بإنجازاتها المتواصلة في الحاضر.

وتتواصل فعاليات البرنامج على مدار شهر من خلال الأنشطة الثقافية والمجتمعية والمحتوى التوثيقي والتعريف بمخرجات الندوات والمعارض والورش، بما يعزز رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وإبراز إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل مسيرة الدولة.

ويأتي هذا البرنامج تأكيداً على أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والبناء، وأن توثيق إنجازاتها وحضورها في مختلف المجالات يمثل جزءاً أصيلاً من مسؤولية الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ تاريخ دولة الإمارات وصون ذاكرتها للأجيال القادمة.