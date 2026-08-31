إطلاق "برنامج المرأة الإماراتية للتطوع" لتعزيز الجاهزية الوطنية

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ أطلقـت جمعية إمارات العطاء وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، "برنامج المرأة الإماراتية للتطوع" تحت شعار "معاً لجاهزية الوطن"، بهدف بناء قدرات المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في العمل التطوعي التخصصي، وتمكينها من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ودعم منظومة الجاهزية الوطنية.

ويأتي إطلاق البرنامج تقديراً لعطاء المرأة الإماراتية وإنجازاتها المتواصلة في ميادين العلم والعمل والقيادة والعطاء المجتمعي والإنساني، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تمكينها، وتطوير قدراتها، وتوسيع آفاق مشاركتها في صناعة المستقبل.

ويستهدف البرنامج الطالبات والخريجات والموظفات والمهنيات، والطبيبات والممرضات والمسعفات والكوادر الصحية، والمعلمات والخبيرات التربويات، ورائدات الأعمال، والمتخصصات في المجالات الاقتصادية والبيئية والرياضية والتقنية، إلى جانب ربات الأسر والمتقاعدات وصاحبات الهمم القادرات على المشاركة، والقيادات النسائية الراغبات في تصميم المبادرات وإدارة الفرق التطوعية.

يتضمن "برنامج المرأة الإماراتية للتطوع" 6 مسارات رئيسية تشمل الصحي والطبي، والتعليمي والمعرفي، والاقتصادي والمهني، والبيئة والاستدامة، والرياضي وجودة الحياة، والجاهزية والاستجابة المجتمعية، بهدف توسيع مجالات مشاركة المرأة وربط خبراتها باحتياجات المجتمع وتحقيق أكبر أثر ممكن.

ويشمل المسار الصحي والطبي حملات الوقاية والتوعية والكشف المبكر، وصحة المرأة والأم والطفل، والتوعية بالأمراض المزمنة، ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى، والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والعيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية وفق المؤهلات والتراخيص المعتمدة.

ويركز المسار التعليمي والمعرفي على دعم الطلبة، والبرامج الثقافية والعلمية، والمهارات الرقمية والمستقبلية، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، ودعم أصحاب الهمم، والإرشاد الأكاديمي والمهني وإعداد المدربات المتطوعات.

ويعنى المسار الاقتصادي والمهني بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومساندة المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ونشر الثقافة المالية، والإرشاد المهني، وتنمية مهارات التوظيف والتسويق وخدمة العملاء، وربط الخريجات بالقيادات والخبرات النسائية.

ويعزز مسار البيئة والاستدامة المشاركة في التشجير وتنظيف الشواطئ والمناطق البرية وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة والحد من البلاستيك، ونشر ثقافة الاستهلاك المسؤول والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر.

ويركز المسار الرياضي وجودة الحياة على فعاليات المشي والجري والرياضة النسائية، وتعزيز النشاط البدني والصحة النفسية، ومكافحة السمنة والخمول، ودعم الأنشطة الدامجة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وإعداد سفيرات لجودة الحياة.

ويختص مسار الجاهزية والاستجابة المجتمعية بإعداد فرق نسائية مدربة للتوعية بالاستعداد الأسري والمجتمعي وخطط الإخلاء ونقاط التجمع، والمشاركة في التمارين والمحاكاة، ودعم مراكز الاستقبال والإيواء وتنظيم المستفيدين، ومساندة الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتقديم الدعم الإنساني والنفسي والاجتماعي الأولي، تحت إشراف الجهات المختصة وضمن المهام المصرح بها.

وقالت العنود الشامري العجمي، مدير برنامج المرأة الإماراتية للتطوع، إن البرنامج سيطلق سلسلة مترابطة من المبادرات التدريبية والميدانية والعلمية والمجتمعية، تشمل "البرنامج التدريبي للمرأة الإماراتية للتطوع"، و"حملات المرأة الإماراتية للتطوع"، و"ملتقيات المرأة الإماراتية للتطوع"، و"مؤتمر المرأة الإماراتية للتطوع"، و"مجلس المرأة الإماراتية للتطوع"، و"جائزة المرأة الإماراتية للتطوع"، و"وسام المرأة الإماراتية للتطوع".