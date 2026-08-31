قائد عام شرطة أبوظبي يزور "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبى في 31 أغسطس/ وام/ اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري ، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، المقام في مركز أدنيك أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2026، على أبرز المشاركات والفعاليات التي يقدمها المعرض في دورته الحالية.

وتفقد معاليه خلال الزيارة جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واطلع على المنصات والخدمات والمبادرات المشاركة، وما تتضمنه من عروض تعريفية وتوعوية تعكس تطور منظومة العمل الشرطي، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واستمع إلى شرح حول أبرز المشاركات التي تقدمها قطاعات وإدارات شرطة أبوظبي ضمن المعرض، ودورها في تعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بالمهام والخدمات الشرطية، مشيدًا بجهود فرق العمل وحرصها على تقديم مشاركة متميزة تعكس الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وزار معاليه عددا من أجنحة الجهات والمؤسسات المشاركة، واطلع على ما تقدمه من مبادرات ومنتجات وتقنيات متخصصة في مجالات الصيد والفروسية والمحافظة على التراث.

وأشاد معاليه بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض في دورته الحالية، وما حققه من مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن نجاحه يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وإمكاناتها العالية في تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة، ويسهم في إبراز الموروث الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره لدى الأجيال.