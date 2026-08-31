ميرال و"التنمية الأسرية" تنظمان ورشة التلّي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ استضافت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ورشة عمل تفاعلية للتطريز الزخرفي بالتلّي حملت عنوان "خيوط التراث" في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، جمعت 40 سيدة للاحتفاء بالدور القيّم الذي تؤديه المرأة الإماراتية في الأسرة والمجتمع.

قاد الورشة، التي جاءت احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، خبراء من بيت الحرفيين، المؤسسة الثقافية في أبوظبي المعنية بصون الحرف التقليدية من خلال ورش العمل والعروض والتجارب العملية، حيث قدموا للمشاركات في الورشة نبذة عن تاريخ حرفة "التلّي" الإماراتية التقليدية المتوارثة، والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، أعقبها ورشة عمل تفاعلية قدمتها الحرفية المتخصصة في التلّي عائشة سعيد الغيثي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن محور الفنون والثقافة في إستراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة بميرال، وتنسجم مع مبادرة "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات.

ومن خلال المشاركة في ممارسة الحرف اليدوية التقليدية، تساهم ورشة العمل في تعزيز الصحة النفسية والتعبير الإبداعي، وتسلط الضوء على الدور المحوري للمرأة في صون الهوية الثقافية الغنية لدولة الإمارات.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة التسويق والاتصال والفعاليات في ميرال، بهذه المناسبة، إن المرأة الإماراتية تمتلك دوراً محورياً في الحفاظ على تراثنا الوطني وترسيخ القيم الأساسية في الأسرة، لافتة إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، "بنظهر الأقوى والأفضل"، يجسد روح التمكين الجماعي، وينسجم مع طموح ميرال في دعم المبادرات التي تركز على المجتمع وتسهم في إحداث أثر مستدام فيه.

وأضافت أن الشراكة مع مؤسسة التنمية الأسرية، وفرت المساحة الهادفة التي تتيح للمرأة الإماراتية فرصة إضافية التواصل والإبداع والاحتفاء بإرثها الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.