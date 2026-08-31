مجلس سيدات أعمال أبوظبي يطلق برنامجا لتمكين رائدات الأعمال في قطاع الأزياء

أبوظبي في 31 أغسطس / وام/ نفذ مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبالتعاون مع أكاديمية "ناج"، "برنامج القيادة في مجال الأزياء والموضة"، وذلك بهدف تزويد رائدات الأعمال الطموحات وصاحبات المشاريع القائمة في قطاع الأزياء بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس وتطوير علامات تجارية ناجحة، وذلك في إطار التزام المجلس المتواصل بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز نمو المشاريع التي تقودها السيدات.

وقدم البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، للمشاركات معرفة شاملة حول المبادئ الأساسية لتأسيس مشاريع الأزياء وإدارتها، حيث تناولت الجلسات التدريبية مجموعة من المحاور الرئيسية، شملت دراسة السوق، وسلوك المستهلكين، وبناء الهوية التجارية، وتصميم مجموعات الأزياء وتطويرها، والتخطيط المالي، وإستراتيجيات التسعير، إلى جانب تطبيقات عملية ساعدت المشاركات على توظيف المهارات المكتسبة في بيئة الأعمال الواقعية.

وجاء إطلاق البرنامج نظرا للاهتمام المتزايد بريادة الأعمال في قطاع الأزياء، وذلك في ظل توجه عدد كبير من النساء نحو تحويل أفكارهن الإبداعية إلى مشاريع تجارية مستدامة.

ومن خلال الجمع بين المعرفة المتخصصة في قطاع الأزياء والموضة والتدريب العملي في مجال الأعمال، هدف البرنامج إلى تطوير مهارات رائدات الأعمال ومساعدتهن على مواجهة التحديات المرتبطة بمختلف مراحل تأسيس وتنمية المشاريع.

وقالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بهذه المناسبة، إن العديد من رائدات الأعمال في قطاع الأزياء تمتلك أفكاراً إبداعية ومواهب متميزة، إلا أن بناء علامة تجارية ناجحة يتطلب أيضاً فهماً واضحاً للسوق، وآليات التسعير، وإدارة العمليات، والتخطيط طويل الأمد.

وأضافت أنه من خلال برنامج القيادة في مجال الأزياء والموضة، يسعى المجلس إلى توفير منصة تساعد المشاركات على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتنمية مشاريعهن بثقة، بما يعزز من دورهن في دعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

من جانبها، أكدت نيرفين الجّبان، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية ناج، أهمية التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تقديم برنامج القيادة في مجال الأزياء والموضة، والذي صمم لمواكبة المتطلبات المتغيرة لقطاع الأزياء.

وأوضحت أن رائدات الأعمال المشاركات في البرنامج اكتسبن المهارات الفنية المتقدمة في هذا المجال، وصولاً إلى تشكيل مساحة معرفية مشتركة تطوّر القطاع، وتصقل نماذج أعمالهن الإبداعية، وذلك بالاستفادة من خبرات المتخصصين في علامات الأزياء، لافتة إلى أن البرنامج يعد منصة لدعم رائدات الأعمال الطموحات في عالم الأزياء لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز نمو وتوسّع مشاريعهن.

واستقطب البرنامج أكثر من 70 طلب تسجيل، وتمكنت 21 مشاركة من إكمال البرنامج بنجاح، فيما اختتم بتجربة تعليمية ميدانية للمشاركات.