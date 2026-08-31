رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.

ووجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة فيما يلي نصها..

// السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.

أنتم أبنائي وبناتي..مستقبل الوطن ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية..

العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا..

كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.

ربي يحفظكم ويوفقكم..وكل عام وأنتم ذخر وفخر لدولة الإمارات //