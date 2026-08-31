وفد "سياحة وثقافة عجمان" يبدأ جولة ترويجية في الهند

مومباي ( الهند) في 31 أغسطس/وام/ بدأ وفد دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان أمس جولة ترويجية في جمهورية الهند تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل تشمل مومباي وتشيناي وحيدر أباد، بهدف تعزيز حضور الإمارة في أحد الأسواق الدولية الرئيسية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع قطاع السفر والسياحة لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

تأتي هذه الجولة في إطار توجه الدائرة الاستراتيجي نحو تنويع الأسواق السياحية، وتطوير شراكات دولية قائمة على الأثر، وتحويل فرص الترويج إلى حركة سياحية فعلية عبر بناء قنوات تعاون مباشرة مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات والشركات المتخصصة.

تتضمن الجولة سلسة من الورش التعريفية واللقاءات المهنية والفعاليات الترويجية في المدن الثلاث للتعريف بالمقومات السياحية التنافسية لإمارة عجمان.

وتستعرض الدائرة خلال الجولة التنوُّع السياحي الذي تتميز به الإمارة، من مواقع ثقافية وتراثية، وتجارب ترفيهية وعائلية، وقطاع ضيافة متطور، إلى جانب إطلاق مبادرة حوافز تستهدف تحفيز الشركاء على تطوير برامج ومنتجات سياحية متكاملة تعزز جاذبية الإمارة وتلبي تطلعات المسافر الهندي، وتسهم في زيادة أعداد الزوار إلى عجمان.

وتعكس المبادرة توجه الدائرة نحو تعزيز دور الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، وتوفير أدوات دعم تساعد شركاءها الدوليين على تنشيط الطلب السياحي على عجمان، ودعم نمو القطاع السياحي في الإمارة.

وبدأت الجولة من مومباي، على أن تنتقل إلى تشيناي، وتختتم في حيدر أباد، بما يتيح للدائرة الوصول إلى مجموعة واسعة من المتخصصين وصنّاع القرار في القطاع، وتعزيز حضور عجمان ضمن البرامج السياحية التي تنظمها الشركات الهندية إلى دولة الإمارات.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: "تمثل السوق الهندية أحد الأسواق المحورية ضمن استراتيجية عجمان لتنويع أسواقها السياحية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي، وتأتي هذه الجولة تأكيداً على التزامنا ببناء شراكات فاعلة مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة، ليس فقط للتعريف بمقومات عجمان السياحية، وإنما لتطوير فرص عملية تسهم في تحويل الاهتمام بالوجهة إلى زيارات فعلية ونمو مستدام في الحركة السياحية".

وأضاف سعادته: "نؤمن بأن تحقيق طموح عجمان السياحي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ونتطلع من خلال هذه الجولة إلى بناء شراكات قائمة على النمو المشترك والأثر المستدام، بما يعزز تنافسية عجمان ويدعم رؤيتها في أن تكون وجهة أكثر حضوراً وجاذبية على خارطة السياحة العالمية".

وتواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من خلال هذه الجولة جهودها الرامية إلى تطوير استراتيجية أكثر تكاملاً لنمو السياحة، تقوم على تنويع الأسواق، وتعميق الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير أدوات تحفيزية تسهم في زيادة تدفقات الزوار.

وتؤكد الدائرة من خلال الجولة التزامها ببناء منظومة سياحية تنافسية ومستدامة تعزز مكانة عجمان وجهة جاذبة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.