يوم المرأة الإماراتية / موظفات جمارك أبوظبي يطلعن على منظومة قطار الاتحاد

جمارك أبوظبي في 31 أغسطس / وام / نظمت جمارك أبوظبي، بالتعاون مع شركة قطارات الاتحاد، زيارة ميدانية لمجموعة من موظفاتها إلى قطار الاتحاد المتجه إلى إمارة الفجيرة، بالتزامن مع فعاليات يوم المرأة الإماراتية 2026، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضور الكفاءات النسائية في المجالات التشغيلية والتخصصية المرتبطة بمستقبل العمل الجمركي واللوجستي في دولة الإمارات.

تأتي الزيارة في إطار توجه جمارك أبوظبي نحو تمكين كوادرها النسائية وإتاحة الفرص أمامهن للاطلاع المباشر على المشاريع الوطنية الاستراتيجية والبنية التحتية المتقدمة، بما يسهم في تطوير خبراتهن العملية، وتعزيز جاهزيتهن للمشاركة في مسيرة التحول والتطوير التي يشهدها القطاع الجمركي.

شملت الزيارة التي نسقتها اللجنة النسائية في جمارك أبوظبي، الاطلاع على منظومة العمل في قطار الاتحاد والتعرف إلى إمكاناته التشغيلية ودوره في دعم حركة التجارة والنقل المستدام في الدولة، إلى جانب استعراض آفاق التكامل بين منظومة السكك الحديدية والعمل الجمركي، بما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم انسيابية الإجراءات عبر المنافذ والمراكز اللوجستية.

تتزامن الزيارة مع توجهات تطوير مشروع الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد، الذي يربط ميناء خليفة في أبوظبي بمرافئ الفجيرة، ويجمع في منظومته بين جمارك أبوظبي وجمارك الفجيرة وقطارات الاتحاد وعدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية.

وأسهمت الزيارة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين موظفات جمارك أبوظبي والجهات المعنية بمنظومة قطار الاتحاد، بما يدعم تكامل الأدوار والعمليات الجمركية المشتركة، ويعزز قنوات التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتؤكد (جمارك أبوظبي) من خلال هذه المبادرة التزامها بمواصلة تمكين المرأة الإماراتية وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف مجالات العمل الجمركي، بما يواكب مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ويدعم بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل العمل الجمركي بكفاءة وابتكار واستدامة.