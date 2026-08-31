"شخبوط الطبية" تفتتح عيادة للكشف المبكر عن السكري من النوع الأول

أبوظبي في 31 أغسطس /وام/ افتتحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عيادة متخصصة للكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الأول، في خطوة تستهدف تعزيز التشخيص المبكر والتدخل الاستباقي لدى الأطفال والمراهقين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

تستهدف العيادة العائلات التي لديها تاريخ وراثي مع السكري من النوع الأول، لا سيما في حال إصابة أحد الوالدين أوالأشقاء أو الأقارب من الدرجة الأولى، نظراً إلى ارتفاع احتمالية إصابة الأطفال والمراهقين في هذه العائلات، ما يستدعي إجراء الفحوصات والمتابعة الدورية قبل ظهور الأعراض.

تعتمد العيادة على فحص دم بسيط للكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بالسكري من النوع الأول، ما يتيح تحديد خطر الإصابة في مراحل مبكرة وقبل ظهور الأعراض، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية، يبدأ فريق طبي برنامج متابعة مبكر يشمل التوعية الصحية للعائلات واتخاذ القرارات السريرية المناسبة، بما يسهم في الحد من احتمالية المضاعفات الحادة ودعم الوقاية طويلة الأمد.

وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، توفر العيادة أول دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ثبتت فعاليته في تأخير الحاجة إلى الإنسولين لدى الأطفال والبالغين المعرّضين للإصابة بالسكري من النوع الأول، ويُعطى عبر الوريد يومياً لمدة أسبوعين تحت إشراف طبي، وأظهرت النتائج قدرته على تأخير ظهور المرض لدى الفئات المؤهلة الأكثر عرضة للإصابة.

وتوفر مدينة الشيخ شخبوط الطبية أيضا تقنيات متقدمة لإدارة السكري للمرضى الذين تستدعي حالتهم العلاج المستمر بالإنسولين، من بينها نظام "Omnipod 5"، أول نظام آلي في العالم لتوصيل الإنسولين من دون أنابيب.

وأُدخلت هذه التقنية إلى أبوظبي عبر إطار تقييم التقنيات الصحية التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، وتتيح ضبط جرعات الإنسولين تلقائياً استناداً إلى قراءات مستويات الجلوكوز، بما يساعد المرضى على الحفاظ على مستويات أكثر استقراراً للجلوكوز ويخفف عنهم عبء المراقبة المستمرة وحساب الجرعات يدوياً.

وقالت الدكتورة أسماء ديب، استشارية طب الأطفال ورئيسة قسم الغدد الصماء لدى الأطفال في المدينة، إن افتتاح العيادة يمثل خطوة نوعية نحو التحول من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى استباقه، من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطر والتدخل الوقائي، مشيرة إلى أن الجمع بين الفحوصات المتقدمة والعلاجات المبتكرة والرعاية متعددة التخصصات يوفر للعائلات فرصة أفضل لحماية صحة أطفالهم وتحسين جودة حياتهم.

وقال الدكتور حسان شوّا، استشاري ورئيس قسم طب الغدد الصماء بالإنابة في المدينة، إن العيادة تمثل محطة أساسية في ترسيخ نموذج للرعاية الاستباقية، يسهم في تأخير تطور المرض والحد من احتمالية المضاعفات الحادة، مؤكداً التزام المدينة بتوفير رعاية صحية متكاملة تتمحور حول احتياجات المرضى، بما يعزز جودة حياة العائلات والمجتمع ويدعم مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرعاية الصحية.