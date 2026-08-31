" مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي" يختتم أنشطته وبرامجه لشهر أغسطس

العين في 31 أغسطس/ وام / اختتم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي أجندة فعاليات شهر أغسطس بسلسلة من البرامج والورش المجتمعية والتوعوية التي تنوعت بين التثقيف البيئي، وصون الموروث الثقافي والحرفي، وتعزيز الصحة النفسية، ودعم الوعي الإداري والقانوني وذلك بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

فقد شارك المركزفي فعالية مبادرة "أسرتي مسؤولة" و فعاليات " يوم المرأة الإماراتية " وبرنامج «معك لصحة نفسية» فيما نظم عددا من المحاضرات التوعوية الصحية والإدارية مما عكس نهجه في تقديم برامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتجمع بين التوعية والمعرفة والتفاعل.

وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا مجتمعيا عكس أهمية البرامج التي تجمع بين المعرفة والتطبيق والمشاركة، وتتيح لمختلف فئات المجتمع فرصا للتعلم واكتساب المهارات والتعرف إلى عناصر الثقافة الإماراتية وممارساتها الأصيلة.

وذكر المركز أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنظيم المبادرات والبرامج التي تعزز الوعي المجتمعي، وترسخ الهوية الوطنية، وتدعم المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواصلة مسيرة التنمية والاستدامة.