مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 14 فعالية متنوعة خلال سبتمبر

دبي في 31 أغسطس /وام/ يستضيف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض خلال شهر سبتمبر المقبل 14 معرضا ومؤتمرا دوليا بارزا، تستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والاستثمار والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والأمن السيبراني والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وتنطلق أجندة الشهر بمعرض الشرق الأوسط للطاقة من 1 إلى 3 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1900 جهة عارضة ونحو 35 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، فيما يقام المعرض الدولي للعقارات وقمة AIM للاستثمار من 7 إلى 9 سبتمبر، تليهما فعاليات دبي ديرما من 8 إلى 10 سبتمبر.

ويستضيف المركز سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر، فيما يقام معرض جيسيك جلوبال للأمن السيبراني من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض، بمشاركة متوقعة لأكثر من 25 ألف متخصص من 182 دولة.

وتتواصل الفعاليات بمعرض الفوركس وسيملس الشرق الأوسط ومؤتمر ميدام، فيما يقام “رؤية – معرض الإمارات للوظائف” من 28 إلى 30 سبتمبر بمشاركة أكثر من 120 شركة توفر فرصا في أكثر من 23 قطاعا.

وتختتم أجندة الشهر بمعرض ومؤتمر "جوتيك" لتكنولوجيا الغاز والنفط وقمة أمازون ويب سيرفيسز دبي، بما يعكس تنوع أجندة الفعاليات ودورها في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات والاقتصاد الجديد