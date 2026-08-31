دائرة تنمية المجتمع ونيرفانا للسفر والسياحة توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

أبوظبي في 31 أغسطس / وام / وقّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من برنامج "مزايا" ليشمل فئات محددة من المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التماسك المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة ورؤية أبوظبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً ورفاهية.

وبموجب المذكرة توفر نيرفانا للسفر والسياحة عضويات سنوية في برنامج "مزايا"، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مجموعة متنوعة من العروض والخدمات والمزايا الحصرية التي يقدمها البرنامج، وفق مختلف الباقات ومستويات العضوية، وسيتم إتاحتها لفئات محددة وفق معايير البرامج الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات من قبل المؤسسات المعنية.

يُعد "مزايا" أحد البرامج التي طورتها نيرفانا للسفر والسياحة، ليكون من أسرع البرامج تطوراً ونمواً في دولة الإمارات ويهدف إلى توفير مزايا وخدمات نوعية من خلال شبكة واسعة من الشركاء في مختلف القطاعات، بما يعزز من جودة الحياة ويمنح المستفيدين فرصاً أكبر للاستفادة من الخدمات والأنشطة المتنوعة.

وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الأسرة والطفل في دائرة تنمية المجتمع:"تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز جودة الحياة للأسر والأفراد وتمكينهم من الوصول إلى فرص وخدمات تسهم في استقرارهم ورفاههم.. ونؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص تشكل ركيزة أساسية في تحقيق أثر اجتماعي مستدام يعزز من تماسك المجتمع ويرتقي بمستوى الحياة لجميع أفراده".

من جانبه، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة: "نفخر بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع لإتاحة برنامج "مزايا" لشريحة أوسع من أفراد المجتمع الإماراتي، بما يعكس التزامنا بالدور المجتمعي ومسؤوليتنا تجاه الفئات التي تستحق الدعم والتمكين.. ونؤمن بأن توفير هذه المزايا يسهم في إثراء تجارب المستفيدين وتعزيز مشاركتهم المجتمعية بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة".

تعكس هذه الشراكة نموذجاً فاعلاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع، وتؤكد التزام الطرفين بتطوير مبادرات نوعية تركز على الإنسان وتدعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يتمتع أفراده بفرص متكافئة للوصول إلى الخدمات والمزايا التي تعزز جودة حياتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.