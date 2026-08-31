مركز جامع الشيخ زايد الكبير و"الأعلى للأمومة والطفولة " ينظمان ورشة ثقافية بعنوان "من أخلاق الحبيب"

أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ورشة ثقافية تفاعلية للأطفال بعنوان "من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم"، وذلك ضمن برنامج "سدرة المعرفة"، أحد برامج المجلس . استهدفت الورشة الأطفال من الفئة العمرية (8-12 عاماً)، بهدف تعريفهم بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية في نفوسهم من خلال أساليب تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

أُقيمت الورشة في مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير، ضمن مرافق "قبة السلام" الوجهة الثقافية في المركز ووفرت بيئة معرفية مناسبة للتعلم والتفاعل، وأتاحت للأطفال التعرف على ما تضمه من مصادر وأقسام بينها قسم مخصص للأطفال.

وتضمنت الورشة قراءة قصصية قدمها إمام الجامع عبدالله البلوشي، تناول خلالها المواقف المضيئة من السيرة النبوية الشريفة بأسلوب مبسط وجاذب للأطفال، استعرض من خلاله جوانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقيمه الإنسانية الرفيعة، بما أتاح للمشاركين التفاعل والحوار واستخلاص الدروس والعبر المستمدة من سيرته العطرة وربطها بمواقفهم اليومية.

وشملت التجربة أيضا زيارة إلى متحف "نور وسلام"، وتعرف الأطفال على ما يختزنه المتحف من رسائل وقيم، وما يقدمه من محتوى معرفي مرتبط بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين القراءة والتعلم والاستكشاف، وعززت فهمهم لمكانة هذين المسجدين في الإسلام، وربطت أحداث السيرة النبوية الشريفة بسياقها التاريخي والديني.

يجسد تنظيم هذه الورشة حرص المركز على توظيف مرافقه الثقافية والمعرفية في تقديم تجارب تعليمية نوعية للأطفال، تسهم في تنمية معارفهم وتعزيز ارتباطهم بموروثهم الديني والثقافي، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة المستلهمة من السيرة النبوية الشريفة، من خلال بيئات تعليمية تجمع بين المعرفة والتفاعل والتجربة المباشرة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز جامع الشيخ زايد الكبير الرامية إلى تطوير برامجه الثقافية والمعرفية الموجهة للنشء، وتعزيز دوره المجتمعي في بناء أجيال واعية ومتمسكة بقيمها وهويتها الثقافية، بما يواكب توجهات "عام الأسرة" ويؤكد أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية والتربوية والأسرة في تنشئة الأطفال وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في مجتمعهم.