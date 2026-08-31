مبادرة "بسمة علم في كل بيت" تزرع الأمل في قلوب الطلبة

رأس الخيمة في 31 أغسطس / وام / أطلقت جمعية "بسمة الإمارات للأمراض المزمنة" مبادرة إنسانية جديدة بعنوان "بسمة علم في كل بيت" في إطار جهودها الإنسانية والمجتمعية المستمرة، وتأكيدا للتضامن المجتمعي ورسم البسمة على وجوه فئات المجتمع مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت المبادرة تنفيذ زيارة ميدانية للمرضى بمشاركة مجموعة من الأطفال الأيتام، لتجسيد أسمى معاني التكافل الاجتماعي، تخللها توزيع أكثر من 200 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها على الطلاب لإدخال الفرحة إلى قلوبهم وتحفيزهم على بداية دراسية مميزة.

وتزامناً مع أسبوع المواصلات المدرسية حرصت الجمعية على تكريم الكوادر الميدانية العاملة في حقل النقل المدرسي تقديراً لجهودهم اليومية في حماية وأمان الطلاب مع توزيع هدايا عليهم.

أقيمت هذه المبادرة الإنسانية برعاية رجل الأعمال أحمد بكيرات، الذي أشاد بجهود جمعية بسمة الإمارات ورسالتها السامية، مؤكداً أن مساهمته تأتي من باب المسؤولية المجتمعية والحرص على دعم المبادرات الخيرية التي تخدم المرضى والأيتام وتكرم الفئات المخلصة في المجتمع.

وأكدت مهرة بن صراي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرسالة الجمعية في نشر التكافل والوفاء لجميع الفئات المساهمة في خدمة أبنائنا الطلاب، معربة عن شكرها وتقديرها لرجل الأعمال أحمد بكيرات على دعمه ورعايته لهذه الفعالية.