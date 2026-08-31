" صندوق أبوظبي للتنمية" : 45% من كوادرنا الإماراتية مواطنات

أبوظبي في 31 أغسطس / وام/ نظّم صندوق أبوظبي للتنمية احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، ويعبر عن رؤية وطنية تستند إلى القيم الإماراتية الأصيلة ويعكس عزيمة ابنة الإمارات التي لا تعرف المستحيل، وكفاءتها في صناعة الأثر المستدام ومواصلة مسيرة الإنجازات الريادية محلياً وعالمياً كشريكة فاعلة في رسم ملامح المستقبل، وقوة ملهمة تدفع ازدهار الأسرة والمجتمع نحو آفاق أرحب.

يجسد الاحتفال تقدير الصندوق للإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية، وإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة، إلى جانب حرصه على مواصلة ترسيخ بيئة عمل مؤسسية داعمة تتيح للكفاءات النسائية فرص التطور والتميز. وتبلغ نسبة تمثيل المواطنات ضمن الكوادر الإماراتية في صندوق أبوظبي للتنمية 45%، ما يعكس حضور المرأة الإماراتية الفاعل ودورها المؤثر في مسيرة الصندوق.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال إسهاماتها النوعية التي تدعم تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ ريادتها في مختلف المحافل المحلية والدولية، بما يعكس نجاح نهج الدولة في تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها، بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وقوة دافعة لصناعة المستقبل.

وقال السويدي: "إن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعكس رؤية وطنية طموحة تؤكد كفاءة “ابنة الإمارات” في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، تدعم استدامة المنجزات الوطنية وتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات، مستندةً إلى قيمها الأصيلة وثقافتها الراسخة".

وأضاف: "نؤمن في صندوق أبوظبي للتنمية بأن تمكين المرأة يمثل نهجاً مؤسسياً راسخاً، ومحركاً أساسياً للابتكار والتميّز المؤسسي.. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نحرص على توفير بيئة عمل محفزة تُمكّن الكفاءات الوطنية من التطور والإبداع والمساهمة بفاعلية في تحقيق رسالة الصندوق التنموية، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نظم صندوق أبوظبي للتنمية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي جمعت موظفي الصندوق وأبناءهم، في أجواء عائلية عكست قيم الترابط والتلاحم التي يجسدها عام الأسرة.

جاءت هذه المبادرة احتفاءً بدور المرأة الإماراتية وإسهاماتها البارزة في مسيرة التنمية والنهضة الوطنية، وتقديراً لعطائها وإنجازاتها في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الصندوق على ترسيخ بيئة عمل داعمة للأسرة، وتقدير دور المرأة ومكانتها الهامة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومستدام.