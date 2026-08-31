أطفال الشارقة تعزز مهارات النشء ببرامج وفعاليات نوعية

الشارقة في 31 أغسطس / وام / نفذت "أطفال الشارقة" – التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" – خلال النصف الأول من عام 2026 منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات النوعية جمعت بين التعلم والإبداع في خطوة تجسد التزامها بإعداد وتمكين أجيال واعية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأسهمت المؤسسة خلال هذه الفترة في تنفيذ أكثر من 73 برنامجاً وفعالية استفاد منها أكثر من 7209 أطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً من بينها 66 برنامجاً تخصصياً شارك فيه 4560 منتسبا تنوعت بين الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات والمهارات الحياتية والمسرح في تجربة تعليمية متكاملة ركزت على استكشاف المواهب وتنمية الإبداع وتعزيز الشخصية القيادية لدى الأطفال.

واكتسب الأطفال مهارات شخصية ومهنية ضمن عدد من المسارات والبرامج من بينها برامج مسار المهارات الحياتية من خلال ورش مهارية متنوعة.

وعلى صعيد الفعاليات نظّمت المؤسسة خلال النصف الأول 7 فعاليات ومبادرات نوعية استقطبت أكثر من 2709 أطفال من أبرزها "مهرجان أطفال الشارقة" وفعالية "النصف من شعبان" و "عربة المرح" و"يوم زايد للعمل الإنساني" بالإضافة إلى لقاءات مجتمعية ومبادرات تربوية هادفة تسهم في تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.

وفي الجانب التنافسي شارك نحو 133 طفلا في 12 جائزة ومسابقة محلية ودولية حصدوا خلالها 9 ميداليات من أبرزها بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو وكأس الاتحاد للجودو وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة ومسابقة الرسم البيئي وغيرها من المسابقات والجوائز المحلية والدولية.

و قالت خولة شريف الحواي مدير مؤسسة "أطفال الشارقة" إن ما تحقق خلال النصف الأول من العام يعكس استمرار المؤسسة في تقديم برامج نوعية تواكب احتياجات الأطفال وتسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

و أشارت إلى أن النتائج التي حققها منتسبو "أطفال الشارقة" في الفعاليات والبطولات المختلفة تعكس جودة البرامج المقدمة وتشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات والأنشطة خلال النصف الثاني من العام بما يعزز حضور الأطفال في المحافل المحلية والدولية ويمكنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات.