"اقتصادية الشارقة " تكرّم 104 منشآت متميزة

الشارقة في 31 أغسطس / وام / كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 104 منشآت اقتصادية تقديراً لالتزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وحرصها على تطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة بما يعكس دورها الفاعل شريكا أساسيا وداعما لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة .

يأتي التكريم في إطار حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية والذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين ورفع جودة الممارسات الاقتصادية بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة إن تكريم المنشآت الاقتصادية على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للعمل الاقتصادي يأتي تقديراً لدورها شريكا فاعلا في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة وشريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات التنمية وعنصراً محورياً في تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستدامة نمو القطاع الخاص.

ونوه إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على بناء علاقة تكاملية مع مجتمع الأعمال تقوم على الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة بما يسهم في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار ويشجع المنشآت على التطور والابتكار ورفع كفاءة أعمالها واصف تكريم المنشآت الملتزمة بأنه يمثل رسالة تقدير وتحفيز لها لمواصلة الالتزام والارتقاء بممارساتها بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعزز استدامته.

وأشار إلى أن جهود الدائرة في دعم مجتمع الأعمال تتكامل مع توجهات إمارة الشارقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية مرنة تتيح للمنشآت فرصاً أكبر للنمو والتوسع مؤكداً استمرار الدائرة في تطوير المبادرات التي تعزز التواصل والشراكة مع المنشآت الاقتصادية.